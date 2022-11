Frana a Casamicciola, la furia del fango ripresa da una telecamera di sicurezza VIDEO

Spuntano nuove immagini della frana che ha colpito Casamicciola Terme, sul’isola di Ischia, alle prime luci di sabato 26 novembre. In un video pubblicato su TikTok, si vedono le immagini dell’arrivo di fango e acqua che in pochi secondi sommergono un’auto parcheggiata che viene trascinata via. I frame sono stati ripresi da una telecamera di sicurezza esterna di una casa.

Casamicciola, si cercano ancora quattro dispersi

Il bilancio della tragedia di sabato scorso rimane per ora di 8 morti e 5 feriti. Sono 4 i dispersi che ancora si cercano tra le case e il fango, e almeno 230 sfollati. Non si arrestano le ricerche dei soccorritori nella speranza di trovare le persone di cui si è persa traccia.

“Nessun indagato”

Sulla frana e sugli allarmi inascoltati dell’ingegnere Giuseppe Conte, ex sindaco del comune, ha aperto un’inchiesta la Procura di Napoli. Per ora non c’è nessun indagato. L’ex primo cittadino ha accusato le autorità locali di non aver risposto agli allarmi che aveva lanciato via Pec, quattro giorni prima della tragedia (il 22 novembre), per avvertire sui rischi che correvano i cittadini, a causa delle abbondanti precipitazioni previste. Per Conte era “necessario far evacuare” la zona. Accuse a cui il commissario del comune ischitano Simonetta Calcaterra ha risposto, spiegando come dopo le allerte meteo erano state emesse due ordinanze con le prescrizioni richieste dal grado di allerta.

Forse dovresti anche sapere che…