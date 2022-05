Frana su statale 337, interrotti i collegamenti tra Ossola e il Canton Ticino

Una frana ha interrotto la linea ferroviaria della Vigezzina e la statale 337 della Valle Vigezzo che collega l’Ossola al Canton Ticino.

Il materiale caduto nella zona di confine a Ponte Ribellasca ha costretto i tecnici della Vigezzina, il treno che collega Domodossola a Locarno, a interrompere la circolazione. Lo stesso ha fatto Anas perché il materiale scivolato a valle è partito da una zona dove sono in corso i lavori di consolidamento della carreggiata della statale 337. Dai primi sopralluoghi fatti dai tecnici della Vigezzina appare che la situazione non sia di facile soluzione.

I problemi della statale 337

”E’ l’ennesimo problema sulla strada statale 337 della Valle Vigezzo. Ci si accingeva ai lavori sul muro sottostante la carreggiata e, per cause da verificare da parte dei tecnici lavori, si è verificato la caduta di materiale sulla linea ferroviaria” dice Antonio Locatelli, coordinatore dei frontalieri che lamenta l’ennesimo disagio per tutti i lavoratori che percorrono la 337 della valle. ”I frontalieri dovranno fare la strada alternativa della Cannobina – aggiunge – impiegando due ore per andare e tornare dal lavoro”.