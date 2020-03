GENOVA – E’ stato chiuso in via precauzionale a causa del movimento della frana sulla collina il viadotto tra Altare e il bivio A6/A10 nella zona in provincia di Savona. La pioggia intensa caduta nel savonese (38,4 mm in un’ora, dato Arpal) ha fatto muovere di nuovo il fronte della frana che tre mesi fa aveva letteralmente falciato la carreggiata nord del viadotto, poi ricostruito e inaugurato il 21 febbraio.

Non appena effettuato lo scambio di carreggiata sulla corsia nord, il viadotto verrà riaperto al traffico. Non appena verrà aperto il bypass sulla corsia nord del viadotto sull’A6 sarà infatti possibile, secondo quanto appreso, percorrere di nuovo la tratta Altare – Savona in direzione sud.

Le previsioni meteo.

Dite pure addio alle anomale temperature primaverili delle scorse settimane. Con la perturbazione che da domenica ha raggiunto l’Italia è tornato l’inverno. Ma è da questa settimana, la prima di marzo che è previsto un più intenso peggioramento che tra lunedì e martedì porterà piogge anche forti su gran parte del Paese, venti molto forti e abbondanti nevicate sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri.

Secondo le previsioni del sito ilMeteo.it, già dalle prime ore di lunedì 2 marzo si è formato di un vortice di bassa pressione che dal Mar Ligure sta cominciando lentamente a muoversi verso le regioni del Nord. Ci saranno piogge sparse a partire dal Nord-Ovest.

Piove anche sulla Toscana ma in rapido spostamento verso il Nord. Successivamente le precipitazioni si sposteranno verso l’Umbria, le Marche fino al Lazio. (Fonte Ansa).