Francavilla Fontana, fa bere il detersivo al figlio di 6 anni e si lancia dal balcone: entrambi in ospedale

Ha fatto bere al figlio di 6 anni il detersivo e poi si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione. Il bimbo e la sua mamma di 41 anni sono ricoverati all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Il fatto è avvenuto questa mattina, 18 luglio, a Francavilla Fontana (Brindisi). Il bimbo avrebbe riportato ustioni alla bocca mentre la donna non ha riportato ferite gravi. I militari dell’arma sono al lavoro per risalire ai motivi che hanno spinto la 41enne a compiere questo gesto. Fortunatamente, mamma e figlio sarebbero stati soccorsi in tempo e non sono ora in pericolo di vita.

Fa ingerire detersivo al figlio poi si lancia dal balcone

Il dramma si è consumato intorno alle 8. La donna avrebbe dapprima fatto assumere delle sostanze al figlio di sei anni, probabilmente un mix di detersivi. Il bambino, infatti, ha riportato delle ustioni sulla bocca. Poi la 41enne avrebbe tentato l’estremo gesto, lanciandosi dal terzo piano. Fortunatamente la donna è sopravvissuta all’impatto.

Il bimbo e la mamma fuori pericolo

Alcuni passanti si sono resi conto di quanto accaduto e hanno allertato il 118. La donna, nel frattempo, avrebbe spiegato la situazione del bambino. I sanitari del 118 hanno soccorso entrambi, portandoli all’ospedale Perrino di Brindisi. Sono costantemente monitorati dai medici, ma non sarebbero in pericolo di vita.