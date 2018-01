CHIETI – Uno schianto frontale tra la sua auto e un autocarro in una galleria. L’impatto è stato violento e per Cinzia Tucci, 38 anni e residente a Francavilla al Mare, non c’è stato nulla da fare: la donna è morta nell’incidente avvenuto intorno alle 9.20 del mattino del 2 gennaio.

Il sito Il Centro scrive che la Tucci era originaria di Ancora, ma viveva nella provincia di Chieti. La mattina del 2 gennaio la donna stava viaggiando sulla statale 16 che collega Montesilvano e Ortona quando per motivi ancora da determinare la sua auto ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un autocarro: