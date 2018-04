VENEZIA – E’ stata ritrovata venerdì sera a casa di un amico a Venezia, dopo 17 giorni in cui aveva fatto perdere le proprie tracce. Era scomparsa il 10 aprile scorso Francesca Boni, 44 anni, originaria di Verona, che da qualche tempo abitava nel centro storico lagunare.

La famiglia, non riuscendo più a contattarla, ne aveva denunciato subito la scomparsa ai carabinieri della Compagnia di Venezia, i quali hanno attivato le ricerche ininterrottamente per giorni, fino a riuscire a rintracciarla, ieri sera. Si trovava nella casa di un amico a Venezia, ma i motivi del suo allontanamento e del silenzio con la famiglia, al momento non sono chiari.

Come riporta Il Messaggero,