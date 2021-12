Francesca e Cinzia, amiche no vax uccise dal Covid a distanza di pochi giorni al Cotugno di Napoli

Sono morte entrambe, a distanza di dieci giorni l’una dall’altra, Francesca, di 71 anni e Cinzia, di 54. Le due amiche no vax temevano più il vaccino del coronavirus, che invece le ha stroncate.

Le due donne, una di Napoli e l’altra di Castellammare di Stabia, sono decedute all’ospedale Cotugno dove erano finite ricoverate, dopo aver provato a curarsi a casa, con l’ausilio della sola aspirina.

Unite nella scelta di non vaccinarsi come nel loro tragico destino. La più anziana, Francesca, di 71 anni, è morta il 22 novembre in seguito alle complicanze del Covid unite anche ad una patologia pregressa.

Dieci giorni più tardi è toccata a Cinzia, 54 anni, che lavorava in una pasticceria a Pompei. “Troppo testarda, non si era voluta vaccinare”, commentano alcuni amici sui social.

Chi le conosceva racconta che le due amiche erano convinte che il coronavirus non fosse pericoloso, al punto che non indossavano neppure la mascherina.