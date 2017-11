TORINO – La giornalista Francesca Evangelisti, 46 anni, è morta dopo essere caduta con la sua bicicletta lungo il viale pedonale di corso Massimo D’Azeglio, a Torino. L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 27 novembre.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: di certo, la donna stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando ne ha perso improvvisamente il controllo. È stata ritrovata poco dopo da alcuni passanti con la testa in una pozza di sangue. Non si sa se la giornalsita sia stata spinta da un altro veicolo o abbia perso il controllo della due ruote in seguito a un malore.