ROMA – Francesca Fantoni è stata uccisa a Bedizzole e il suo corpo trovato nel parchetto della città il 27 gennaio. Un destino che l’accomuna all’amica e compagna di banco, Elena Lonati, uccisa nel 2006 quando aveva appena 23 anni.

Elena era la compagna di banco di Francesca e nell’estate di 14 anni fa il suo corpo senza vita fu ritrovato nella chiesa di Santa Maria a Mompiano, sempre nella provincia di Brescia, avvolto in un telo di plastica.

Le due avevano frequentato entrambe la scuola superiore delle suore Canossiane ed erano molto amiche. Per questo alcune ex compagne delle due vittime hanno raccontato come trovino doloroso e assurdo che Francesca ed Elena siano morte quasi nelle stesse modalità, e ritrovate entrambe, a 14 anni di distanza. (Fonte ANSA e Fanpage)