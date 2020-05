Francesca Maione muore folgorata nella doccia: indagato il padre per omicidio colposo (foto Ansa)

ROMA – Francesca Maione è rimasta folgorata da una scarica elettrica mentre faceva la doccia.

E’ accaduto a Poderia, una frazione del comune di Celle di Bulgheria in provincia di Salerno.

Ora suo padre è indagato per omicidio colposo.

I Carabinieri della stazione di Torre Orsaia diretta dal Comandante Domenico Nucera, come riporta Il Mattino, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Lagonegro il padre per omicidio colposo e posto sotto sequestro l’intera struttura in cui vivevano la ragazza, i genitori e i suoi nonni.

L‘impianto elettrico non era a norma e a realizzarlo sarebbe stato proprio il padre della vittima. L’elettricità si è prorogata con l’acqua attaverso il braccetto erogatore: dalla doccia è partita una scarica che ha fatto saltare la corrente.

Il corpo è stato ritrovato pieno di ustioni: il 118 e i Vigili del Fuoco di Policastro arrivati sul posto, non hanno potuto fare altri che contastare la morte della giovane.

Domani, domenica 17 maggio, ci saranno i funerali.

Intorno al corpo c’era tanta acqua. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare senza corrente per mettere in sicurezza il luogo (fonte: Il Mattino).