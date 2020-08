Blitz dice

UE cattiva e nemica: all’Italia solo 27,4 mld europei su 81,4 mld per tutta Europa. Avercene di nemici cattivi così. Con questi mld (Sure) Italia paga Cassa Integrazione, bonus baby sitter, congedi retribuiti…Con il Mes cattivo e nemico pagheremmo tamponi, infermieri, medici… Da Bce i soldi allo Stato per pagare pensioni e stipendi…