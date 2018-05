Francesca Prosperi muore di tumore a 17 anni. Il volley in lutto

PESCARA – Francesca Prosperi, giovane pallavolista di 17 anni, è morta dopo una lunga battaglia con il cancro.

Francesca giocava nella formazione giovanile della Pallavolo Roseto e in suo ricordo in tutti i campionati regionali e provinciali verrà osservato un minuto di silenzio prima di ogni gara per ricordarla.

“Ciao Prò, noi ti ricordiamo così” si legge sulla pagina della Pallavolo Roseto. E ancora su Facebook: “Riposa in pace tesoro bello sono certa che l’immenso dolore che ora stanno provando i tuoi genitori sarà lenito pian piano dal tuo immenso amore e da quello di Dio che ti ha aperto le porte del Paradiso”.

La 17enne frequentava il liceo delle Scienze umane Saffo di Roseto. “Ciao leonessa – scrive un’amica sulla sua bacheca Fb -, ti porterò sempre con me”.