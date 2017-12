PADOVA – Dopo Francesco Bellomo, anche il pubblico ministero Davide Nalin è stato sospeso dalle sue funzioni dal Csm e ora è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Piacenza. Se l’accusa per Bellomo è quella di estorsione per aver obbligato delle studentesse a indossare tacchi alti e minigonna per una borsa di studio, il sostituto procuratore di Rovigo Nalin è invece accusato di stalking per le pressioni fatte alle studentesse in veste di “collaboratore”.

Nicola Munaro sul Gazzettino scrive che oltre al versante disciplinare, con le sanzioni decise dal Consiglio Superiore della Magistratura, ora Nalin deve rispondere anche delle accuse di stalking in concorso con Bellomo: