Francesco Berlingieri, è morto a 96 anni l’avvocato padre del diritto marittimo italiano

GENOVA – E’ morto a 96 anni l’avvocato Francesco Berlingieri, padre del diritto marittimo italiano. Nato nel 1922, Berlingieri era socio dello Yacht Club Italiano.

Presidente del Comité Maritime International dal 1976 al 1991, presidente ad honorem del Comité Maritime International, già ordinario di diritto della navigazione, Francesco Berlingieri è stato dottore honoris causa presso le Università di Anversa, Atene e Bologna e professore onorario di diritto internazionale marittimo presso l’International Maritime Law Institute dell’Imo.

“All’ombra del guidone del Circolo – si legge in una nota dello Yacht Club Italiano – però il Professore Avvocato ha sempre pretesto il “tu”, perché stiamo parlando di un grande velista, che per indole e professione ha sempre rispettato i codici. Della marineria in testa. E, dunque, ciao Francesco”.