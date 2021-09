Francesco Marchi, 30enne precipita dal terzo piano e muore. Era un ex calciatore del Reggiolo calcio

A Carpi un ragazzo di 30 anni, Francesco Marchi, è stato trovato morto nel giardino di casa della madre. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica in via Caboto e per ora la tesi più accreditata è che il trentenne sia precipitato dal terrazzo al terzo piano della villetta in cui abitava con la mamma e il fratello minore.

E’ stata la madre, intorno alle 8, ad accorgersi del figlio riverso in giardino. Inutile purtroppo l’intervento dei soccorsi. Francesco Marchi aveva giocato anche al Reggiolo calcio di cui era stato capitano.

Le ipotesi degli investigatori

L’ipotesi – racconta il Resto del Carlino – è che una volta rientrato a tarda ora dopo il matrimonio di un amico sia andato sul balcone, magari per fumare una sigaretta. Di qui la caduta per un tragico incidente o un malore. Gli investigatori per ora non escludono neanche la pista del suicidio anche se chi lo conosce descrive Marchi come un ragazzo solare e simpatico.

Il ricordo degli amici

“Ti ringrazio, amico mio, per aver dato tutto come sempre, per aver riempito il nostro giorno con la tua personalità e la tua simpatia. Sorprendi tutti anche da lassù come facevi con noi. Manchi”, è la dedica dello sposo pubblicata ieri sui social network.

“Era milanista sfegatato – racconta un amico – un ragazzo sportivo e sempre pronto a divertirsi, era l’anima delle feste. Quello che è successo ci lascia senza parole”.