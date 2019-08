Francesco Riitano, boss della droga latitante, catturato. In fuga mezzo nudo

ROMA – Era in vacanza con i familiari Francesco Riitano, alias “Cicciariello Andreacchio”, il latitante arrestato dai carabinieri del Ros e dei Comandi provinciali di Catanzaro e Messina. Al momento dell’irruzione dei carabinieri in una villetta di Giardini Naxos ha anche tentato una fuga, saltando seminudo da un balcone, ma è stato bloccato.

Riitano era ricercato per un provvedimento di cattura emesso nel 2017 dal Gip del Tribunale di Milano per avere promosso, organizzato e finanziato un’associazione con base logistica ad Arluno (Milano) finalizzata all’importazione di cocaina dal Sudamerica.

La svolta che ha portato alla sua cattura è arrivata nelle ultime settimane, quando si è avuta conferma della presenza di Riitano in Sicilia. Le operazioni di localizzazione del latitante si sono protratte per giorni con l’impiego di sofisticate apparecchiature tecnologiche ed hanno permesso di sorprendere l’uomo che era a cena in compagnia di famigliari in un appartamento affittato in una residenza turistica di Giardini Naxos.

Riitano, al momento dell’arresto, aveva con sé carta di identità, patente e passaporto italiano falsificati e intestati ad un nome di fantasia, denaro contante e telefoni cellulari. (fonte Ansa)