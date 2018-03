MILANO – Quando il 20 ottobre del 2015 Francesco Sicignano, pensionato di Vaprio d’Adda (Milano), sparò ed uccise un ladro albanese di 22 anni, Gjergi Gjonj, che era entrato nella sua casa, lo fece per legittima difesa. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari di Milano, accogliendo le conclusioni a cui era arrivata la Procura dopo una lunga e complessa indagine.

Il gip ha quindi disposto l’archiviazione dell’inchiesta facendo, dunque, cadere definitivamente l’accusa di omicidio volontario che era stata contestata a carico del pensionato di 67 anni quando era stato aperto il fascicolo.

Ad opporsi alla richiesta di archiviazione, presentata a fine maggio del 2016, erano stati i familiari del giovane albanese, e un’udienza davanti al gip si era tenuta nelle scorse settimane. Per il legale dei genitori dell’albanese sarebbero servite nuove indagini e approfondimenti sull’ipotesi che l’uomo potesse aver sparato dall’alto mentre l’albanese era ancora sulle scale esterne della villetta e non ancora dentro, come invece è emerso dall’inchiesta degli inquirenti.

In particolare, tra gli approfondimenti necessari, secondo il legale del padre e della madre di Gjonj, c’era anche la cosiddetta ‘blood pattern analysis’, ossia l’analisi delle tracce emetiche. Nelle prime battute dell’indagine, tra l’altro, gli stessi pm avevano ipotizzato che il pensionato (dopo l’accaduto fu anche candidato consigliere comunale a Milano per Forza Italia, non eletto), quella sera avesse sparato quando il ladro non era ancora entrato nella casa ma si trovava ancora sulle scale esterne.

Il medico legale nominato dalla Procura, però, accertò poi che la dinamica della morte poteva essere compatibile con la versione di Sicignano, che aveva sempre detto di aver sparato in casa per difendersi. “Ho visto la sagoma di un uomo all’interno della cucina, ho gridato ‘cosa stai facendo?’ e a quel punto lui invece di allontanarsi mi è venuto incontro, minaccioso”, aveva messo a verbale nell’interrogatorio. “Si trovava a circa due metri e mezzo, ho avuto paura di essere aggredito e ho sparato – aveva aggiunto – poi lui si è trascinato fuori casa, ancora vivo, uscendo sulle scale esterne”.

Il giovane non aveva armi con sé e in mano aveva una torcia elettrica. Il proiettile, secondo il medico legale, ha sfiorato il cuore dell’albanese attraversando il corpo senza colpire direttamente l’organo. Per questo Gjonj, nella ricostruzione della Procura, potrebbe essere rimasto in vita quasi per un minuto. Il tempo necessario per trascinarsi fuori dalla cucina e, attraverso un percorso tortuoso, raggiungere le scale esterne, dove poi è morto.

L’avvocato dei familiari del giovane, invece, aveva insistito per nuove indagini con l’ipotesi di omicidio volontario parlando di ricostruzione “parziale” dei pm e di “numerose incongruenze”. Secondo il difensore, infatti, il giovane venne “ucciso sulle scale, fuori dall’abitazione, e poi il proiettile venne buttato nel soggiorno di casa”. Il giudice, tuttavia, ha accolto la tesi della Procura e ha ‘cancellato’ oggi l’indagine a carico di Sicignano.