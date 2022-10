Totti, le borsette extra-lusso tornano da Ilary. Lei non restituisce (ancora) i Rolex

Francesco Totti restituisce le borsette di Chanel, Dior, Gucci e Hermés a Ilary Blasi, la sua ex moglie. L’ex capitano della Roma ha compiuto il primo passo dopo aver rimosso le borsette dall’armadio intorno a Ferragosto. Totti aveva reagito in questo modo al gesto della Blasi e del padre Roberto che avevano prelevato di soppiatto i suoi Rolex dalla cassetta di sicurezza di una banca un mese prima che la coppia annunciasse la separazione.

Totti restituisce le borsette all’ex moglie Ilary

Forse le borsette erano state solo nascoste in qualche ripostiglio nella metà della villa coniugale da 1500 metri quadri che il Capitano ha tenuto per sé e in cui continua a vivere tuttora. Ilary non può andare nella metà della villa in cui vive il Capitano e viceversa.

Ilary non ha però restituito i Rolex all’ex marito

Con questo gesto, Totti sperava di recuperare la collezione di orologi svizzeri da oltre 1 milione di euro ma così non è stato. Dove saranno i Rolex? In un’altra cassetta di sicurezza ma lontani dal suo proprietario.

La Blasi vuole a tutti i costi una separazione giudiziale

Gli avvocati stanno provando in tutti i modi ad evitare la separazione giudiziale senza riuscirci. Ilary Blasi non molla e vuole andare in Tribunale. Cosa che non avverrà prima del 2023.

Il giudice civile è a conoscenza della questione borsette da una parte, Rolex dall’altra. per questa ragione starebbe per fissare una nuova udienza.

Francesco Totti vedrà riconosciuta la sua buona volontà. Se riuscirà ad riavere gli orologi potrebbe “rilasciare” anche le scarpe di Ilary e altri accessori che ha sottratto all’ex moglie.

