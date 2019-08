ROMA – Arrestato a Roma Francesco Zampaglione, fratello di Federico, cantante e leader dei Tiromancino. Francesco, 49 anni, fondatore della band, è stato fermato ieri, giovedì 29 agosto, dagli agenti di polizia del Reparto Volanti subito dopo aver rapinato una banca sulla Circonvallazione Gianicolense.

Poco dopo le 14 è entrato in banca con una pistola finta intimando i dipendenti della filiale di dargli tutti i soldi contenuti nelle cassette. I lavoratori non sono riusciti ad allertare le forze dell’ordine e hanno consegnato i contanti a Zampaglione, datosi poi alla fuga. Una fuga durata poco grazie ad un passante che lo ha seguito allertando il 112.

Gli agenti di polizia sono riusciti ad arrivare rapidamente a Zampaglione, bloccandolo in via di Monte Verde, portandolo prima in questura e poi nel carcere di Regina Coeli. L’intera refurtiva è stata quindi recuperata, come anche la maglietta che indossava Francesco durante la rapina e di cui si era poi disfatto.

Era il settembre 2015 quando Francesco Zampaglione aveva smesso di collaborare con il fratello Federico, dicendo addio ai Tiromancino: “Purtroppo dopo l’ennesima lite furibonda tra me e mio fratello Federico mi trovo a dover rinunciare mio malgrado al proseguimento del Tour”. (fonte CORRIERE DELLA SERA)