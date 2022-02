Franck Ribéry coinvolto in un incidente stradale: lieve trauma cranico per il giocatore della Salernitana (foto Ansa)

Franck Ribery, paura nella notte per il calciatore della Salernitana. Il calciatore francese è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 3 della scorsa notte, in località Laura del comune di Capaccio-Paestum che dista a circa quaranta chilometri da Salerno.

Franck Ribéry coinvolto in un incidente stradale a Paestum

L’auto del campione ex Bayern Monaco è andata a sbattere contro un semaforo. Il francese è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia. E’ stato poi dimesso “con un lieve trauma cranico” ed è tornato nella propria abitazione. Sul posto, per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente, sono andati i Carabinieri di Agropoli.

Il comunicato della Salernitana: “Ribéry resterà a riposo per alcuni giorni”

Non è chiaro se l’atleta fosse alla guida o meno. Secondo alcuni siti era lui a condurre l’auto, secondo la Salernitana no. La squadra campana, in un comunicato scrive: “A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni”.

L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni e salterà quindi assente per la trasferta di Milano contro l’Inter.