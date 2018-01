TORINO – Franco Costa, storico giornalista di Rai Sport, è morto all’età di 77 anni. Costa era diventato molto popolare soprattutto tra i tifosi del Torino e della Juventus. Passato a Sky Sport negli ultimi anni, Costa è sempre stato nel cuore delle due tifoserie:

“Portavo le torte in bici per andare a vedere la Juve da bambino – dirà nell’ultima battuta dell’intervista a Sky Sport -, ma il Filadelfia, lo stadio del Toro, era un cortile di umanità, la casa del calcio. Non dimenticherò mai le partitelle con Gigi Meroni e Giorgio Ferrini negli anni ‘70″.