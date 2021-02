Il dottor Franco Del Gaudio, apprezzato medico della provincia di Napoli, è morto, ucciso da un infarto dopo aver sconfitto il Covid. Del Gaudio era anche rimasto vedovo della moglie, Virginia.

L’annuncio della clinica in cui lavorava Franco Del Gaudio

Molti i colleghi e i pazienti che hanno espresso le proprie condoglianze sui social. Franco Del Gaudio esercitava nella Clinica Stabia di Castellammare, in provincia di Napoli. A dare la notizia della sua morte è stato proprio il presidente della Clinica Stabia, il dottor Antonio Quartuccio, che su Facebook ha scritto: “Caro Franco è difficilissimo salutarti dopo più di quarantacinque anni di amicizia. Ci mancherai, a me e a tutta la Clinica; ci mancheranno il tuo sorriso, il tuo affetto, la tua signorilità, la tua dedizione al lavoro ed ai malati. Di tanti ricordi, curiosamente uno mi viene ora in mente: la tua paura di prendere l’aereo. Mi rasserena pensare che ora stai volando in alto, in un cielo dove non c’è pericolo di cadere”.

Il post del collega e amico

Su Facebook anche il ricordo di un altro collega, Miguel Sosa: “Dott. Franco del Gaudio. La vita è corta, a volte ingrata, a volte senza definizione. Oggi ho perso mio fratello, mio amico, la mia metà. Il cuore non ha retto più la sofferenza, prima della perdita del suo unico e grande amore “Virginia”, poi ha superato la sofferenza del nostro pane quotidiano, (il COVID 19), come un eroe da solo, ma OGGI il cuore non ha retto più e con un infarto fulminante lo abbiamo visto andare via per sempre. Ha portato via l’uomo che assieme a me e ai miei collaboratori abbiamo reso tante donne, tante mamme, tante coppie felici. Ma la vita è così, dobbiamo rendere onore e augurargli una pace eterna affianco alla donna della sua vita che lo aspettava in paradiso . Uomo di Valore, coraggio che amava la vita e che dava l’anima e la vita per il suo lavoro . Una preghiera per lui e per i suoi cari che oggi soffrono la sua grande perdita”.