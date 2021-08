Franco Pavan, giornalista de Il Gazzettino, è morto: un mese fa fu investito mentre era in bici a Canalnovo (Rovigo)

E’ morto dopo un mese di agonia in ospedale il giornalista de Il Gazzettino Franco Pavan, investito mentre era in bici in provincia di Rovigo, tra Canalnovo e Crespino. Aveva 63 anni.

Franco Pavan, incidente in bici tra Canalnovo e Crespino

Franco Pavan era un grande appassionato di bicicletta. E in sella alla sua bici era stato travolto da un’auto lo scorso 3 luglio fra Canalnovo e Crespino, in provincia di Rovigo.

Il ricovero e la morte

Era stato ricoverato in ospedale a Padova, dove era stato operato d’urgenza. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. Solo di recente c’era stato un leggero miglioramento, che però purtroppo era durato poco.

Lunedì 16 agosto è arrivata la notizia della sua morte. Alla famiglia di Pavan il cordoglio della redazione e del diretto del Gazzettino.