Francolino (Ferrara), cade da scala in ferro e sbatte la testa: grave muratore

Incidente sul lavoro a Ferrara, in località Francolino, all’interno di un cantiere edile in via via Petracchini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro (Spisal), un muratore è caduto da una scala in ferro ed è finito sul terreno impattando con la spalla e con il capo.

Le prime notizie

Trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, le sue condizioni risultano gravi. L’uomo, straniero, è regolare sul territorio e risiede da anni a Ferrara. Le indagini degli investigatori proseguono per ricostruire con esattezza la vicenda.

