SONDRIO – Allarme-frane in Valtellina, in Lombardia. Dopo l’ondata di maltempo della scorsa settimana, in questi giorni la frana di Canargo in Val Lesina, a circa 900 metri di quota, nel Comune di Delebio (Sondrio), torna a preoccupare.

Venerdì sera l’appena insediato sindaco di Delebio, Erica Alberti, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per circa 150 persone, e altre 250, tra cui un centinaio nel Comune di Andalo (Sondrio), hanno le valige pronte e in caso di peggioramento saranno a loro volta evacuate.

La Protezione civile, con vigili del fuoco, carabinieri, polizia, Croce Rossa e i Comuni di Delebio e Andalo, ha acceso il faro sulla frana temendo nuovi distacchi nella notte, per via delle forti piogge che sono previste in Bassa Valle.

Dopo i temporali che venerdì 21 giugno si sono abbattuti su Torino, sabato 22 giugno il maltempo si è spostato in Lombardia. A Milano intorno alle 9 di mattina c’è stato un violento nubifragio con grandine. A Baranzate, nell’hinterland della città, un’auto è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. (Fonte: Ansa)