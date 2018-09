CASERTA – Ladri a casa di Frank Matano la sera di giovedì 6 settembre. I malviventi hanno approfittato del fatto che lo youtuber ed ex giudice di Italia’s Got Talent e i suoi familiari erano fuori casa, a cena in una pizzeria a Caiazzo, per entrare e rubare di tutto, compresa una pistola.

Quando Matano è rientrato nel suo appartamento di Carinola (Caserta) ha trovato tutto a soqquadro. Secondo quanto riferisce Caserta News, da un primo sopralluogo dei carabinieri della Compagnia di Mondragone è emerso che i ladri avrebbero rubato una pistola calibro 7.65 regolarmente detenuta dal padre di Francesco, brigadiere dei carabinieri.

Sembra che per i ladri entrare nell’appartamento di Matano sia stato un gioco da ragazzi: la porta sul retro, infatti, era rimasta aperta, tanto che i carabinieri non hanno trovato alcun segno di effrazione.