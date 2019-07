ROMA – Far west con colpi di arma da fuoco questo pomeriggio, 1 luglio, poco dopo le 15 davanti la banca Bnl di viale Bonaparte, a Frascati, comune dei Castelli Romani in provincia di Roma. Ad esplodere diversi colpi di pistola sia due guardie giurate sia alcuni rapinatori che stavano cercando di rubare un portavalori. La rapina è fallita e i ladri sono scappati via a bordo di un’auto.

Fortunatamente, secondo quanto si apprende, nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto gli uomini del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Frascati che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della banca. Insieme a loro anche la polizia scientifica di Velletri e Roma per i rilievi. Indagini in corso. (fonte AGI)