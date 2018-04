ROMA – “Ripetute sollecitazioni indirizzate ai frequentatori, di attenersi ad un comportamento di civile convivenza, non hanno prodotto alcun risultato. La situazione non è più sostenibile, adesso basta, dal primo maggio il gioco delle carte è sospeso per un mese”. E’ questo il comunicato sul web del centro sociale per anziani in via Matteotti a Frascati, alle porte di Roma, con cui si fa divieto della briscola quotidiana e che ha indignato il folto gruppo di anziani frequentatori.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Gruppo diviso, tra chi accusa i “bestemmiatori” e chiede espulsioni e chi non ne vuol sapere di arrendersi a quella che ritengono un’ingiusta e grottesca punizione. Il caso campeggia nelle cronache locali del Messaggero.

Ed è scoppiata la rivolta: nel paesino a pochi chilometri da Roma c’è il gruppo di pensionati armati di mazzi di carte ormai sul piede di guerra, decisi a non arrendersi. A Frascati il caso «bestemmie al centro anziani» fa discutere tutto il paese. Anche perché la struttura è molto frequentata. Da tempo, dopotutto, i responsabili del centro diurno autogestito, dopo le proteste degli altri frequentatori e del condominio vicino, avevano affisso cartelli: «Vietato bestemmiare». Con il bel tempo, poi, le partite a carte si giocano all’aperto nel cortile e i vicini hanno iniziato a lamentarsi. «È da tempo che chiediamo un provvedimento, non se ne può più: bestemmiano tutto il giorno, qui ci sono bambini» hanno detto. (Il Messaggero)

Lo stop alla briscola viene indirettamente dal Comune, proprietario del centro sociale che però si autogestisce.