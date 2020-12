Il Capodanno 2021 si avvicina: quali sono le frasi di auguri per Capodanno? Sono diversi i siti web che offrono una panoramica con le frasi più gettonate. L’anno che si chiude è stato difficile per tutti. I festeggiamenti di fine anno, dopo quelli di Natale, saranno particolari e verranno passati in famiglia o con pochissimi amici.

Il 2021 si apre quindi nella speranza che si riesca a tornare presto alla normalità. Per accompagnarci all’anno nuovo, ecco le migliori 20 frasi di auguri di Capodanno.

Frasi auguri Capodanno, le 20 migliori

Le prime 10 frasi di auguri di Capodanno

Buon fine e buon principio!

Ti auguro con tutto il mio cuore di passare un ottimo anno nuovo!

Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!

Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!

Buon Anno! Festeggia e sorridi al nuovo anno!

Se i miei desideri diventassero realtà, saremo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te!

Sei il mio ultimo pensiero di quest’anno e il primo dell’anno nuovo. Buon anno!

È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!

Che l’anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice. Tanti auguri di buon anno!

Auguro un felice anno nuovo, pieno d’amore e di pace, a te e a tutta la tua famiglia!

Frasi di auguri di Capodanno, le altre 10