Frasi auguri Natale 2020, le 15 migliori: frasi auguri di Natale classiche, quelle simpatiche, quelle d’autore

Natale 2020 si avvicina e mai come quest’anno serviranno frasi di auguri per Natale 2020 davvero incisive e sentite. Il Covid infatti ha costretto gli italiani e non solo a passare le feste più sentite dell’anno in casa, lontani dai proprio cari e da amici e parenti con i quali ogni anno ci si riunisce per la Vigilia, Natale e Santo Stefano.

Ecco perché non si scarteranno i regali insieme e ci si affiderà ai corrieri per far avere i doni a parenti e amici. Regali che saranno sicuramente associati a bigliettini con frasi di auguri per Natale. Dovranno essere frasi speciali, che facciano sentire quel senso di unità e di calore che non potremo dimostrare di persona. Vediamone qualcuna.

Alcune frasi di auguri per Natale: le classiche

Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che rivolgo a te e famiglia! Buone feste!

Ti auguro di provare emozioni vere e tanta gioia nel cuore, perché questo è il Natale! Tanti Auguri!

Il Natale lo si sente nel cuore e solo con il cuore possiamo trasmetterne la vera magia! Tanti auguri!

Frasi di auguri per il Natale: le simpatiche

Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo che non sbaglino strada!

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un dono te lo mando lo stesso. Buon Natale!

Le 3 fasi della vita di un uomo: credere in Babbo Natale; non credere a Babbo Natale; camuffarsi da Babbo Natale. Congratulazioni per essere finalmente arrivato al 3° livello! Buon Natale!

In questo giorno di gioia e di festa, bisogna essere tutti più buoni e tolleranti. Fai come me: invia un messaggio di auguri a un amico sfigato!

La migliore decorazione per questo Natale è il tuo sorriso. Ricordati quindi di non smettere mai di sorridere! Tantissimi auguri!

Frasi di auguri per il Natale: quelle firmate

Vi auguro buon Natale a tutti e vi auguro il meglio, vi auguro di studiare, lavorare, sognare, giocare, avere un maestro! Vi auguro tutto. (Papa Francesco).

Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente. (Padre Pio).

Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno. (Victor Borge).

Una buona coscienza è un Natale perpetuo. (Benjamin Franklin).

È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te. (Madre Teresa di Calcutta).