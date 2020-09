I fratelli Bianchi, esperti di arti marziali. E uno era stato indicato dal Tg3 come negoziante modello

Marco e Gabriele, i due fratelli Bianchi accusati di aver ammazzato di botte in strada a Colleferro Willy Monteiro. Uno di loro era stato indicato dal Tg3 come negoziante modello.

Arti marziali, tatuaggi, auto da corsa, risse. I fratelli Bianchi sono accusati di aver ucciso a calci e pugni a Colleferro (Roma) Willy Monteiro, di 21 anni, intervenuto per aiutare un amico in una rissa.

Corriere della Sera e Repubblica riportano oggi che la vita dei fratelli Bianchi (Marco e Gabriele, 24 e 26 anni) sarebbe fatta anche di risse non solo sul ring. I due sono specialisti di Mixed Martial Arts (Mma), una mescolanza di boxe e arti marziali e hanno precedenti per spaccio e lesioni.

Secondo Repubblica i quattro arrestati sono conosciuti ad Artena perché praticanti di sport da combattimento e sono vicini ad ambienti di estrema destra: erano ancora sporchi del sangue della vittima. L’accusa con cui sono stati arrestati è omicidio preterintenzionale. Il Messaggero scrive oggi che hanno tutti precedenti di polizia chi per lesioni, due per stupefacenti e non erano nuovi a risse, botte e minacce. Li avevano soprannominati “la banda di Artena”.

Gabriele Bianchi intervistato al Tg3 Lazio

Un “negoziante modello” Gabriele Bianchi, intervistato dal Tg3 Lazio ad Agosto, quando a Cori aveva aperto una frutteria nonostante la pandemia da coronavirus. Era stato definito come un “‘raggio di sole, di luce ai tempi del coronaviru”. “Non ho paura, ci credo molto, per questo un mese fa ho aperto la mia attività”, aveva dichiarato ai microfoni del Tg poco più di un mese fa. Molti lo avevano indicato come un esempio da seguire.

Il Messaggero scrive che ad Artena tutti parlano di loro come esaltati con il culto della violenza: “La vita in ginocchio fatela fa’ agli altri”, aveva scritto qualche tempo fa Gabriele su Facebook, dove esibiva orologi e anelli d’oro e foto a petto nudo.

Ora i due hanno trascorso la prima notte in carcere, insieme ad altri 2, anche loro arrestati con l’accusa di aver massacrato di botte, fino ad ucciderlo, Willy Mondeiro. Un pestaggio violento quello che ha visto come vittima il giovane aiuto cuoco residente a Paliano che, secondo la prima ricostruzione, era intervenuto per fare da paciere in una lite. (Fonti Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero).