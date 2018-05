TREVISO – Le Frecce Tricolori aprono alle donne: anche piloti del gentil sesso potranno guidare i velivoli elite dell’Aeronautica Italiana. La conferma l’ha data il comandante Mirco Caffelli al Messaggero Veneto:

“È solo una questione di tempo, anche perché abbiamo già due donne nella nostra squadra, la voce delle Frecce, la tenente Liberata D’Aniello che è la nostra speaker, e il capitano Elisa Rossi, capo sezione tecnica”.

L’occasione per l’annuncio è stata l’esibizione delle Frecce a Rivolto (Udine) il Primo Maggio. Grande la soddisfazione del capo di Stato maggiore, il generale Enzo Vecciarelli: “La Pan (Pattuglia acrobatica nazionale) riesce ogni anno a rinnovare la professionalità di tutti i piloti e di tutto il personale dell’Aeronautica militare e questo è un orgoglio e un valore per l’Italia intera. Mi riempie di gioia vedere tutte queste persone presenti che, con il loro affetto, ci dimostrano di apprezzare il nostro lavoro. Con questo volo abbiamo concluso un lungo periodo di addestramento che ha visto impegnata la formazione da fine ottobre. Siamo pronti all’inizio della nuova stagione che ci vedrà impegnati ogni fine settimana in Italia e all’Estero”.