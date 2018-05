VERBANIA – Si esibiranno oggi pomeriggio, domenica 20 maggio, sul Lago Maggiore le Frecce Tricolori. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è stata sabato 19 maggio alle ore 12 a Pallanza ma il clou sarà appunto oggi, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dalle ore 14 alle 16:30, con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare.

La due giorni vedrà su tutta la zona del lungo lago mostre statiche, esposizione velivoli, materiale aeronautico, merchandising, dimostrazioni di volo con droni.

Sono 40 mila gli spettatori attesi nel pomeriggio a Verbania, quando nel cielo tra Suna e Pallanza andrà in scena lo show delle Frecce Tricolori. “Domenica a Verbania manderemo in onda uno spettacolo in cielo, sopra il lago”, aveva annunciato nei giorni scorsi a La Stampa Maurizio Viti, toscano di 54 anni, pilota civile, comandante Alitalia con oltre 17.500 ore di volo, nominato direttore della manifestazione di Verbania.

Lo spazio dove voleranno le Frecce è compreso fra Tre Ponti e Isolino San Giovanni, con punto centrale tra Suna e Pallanza. Le evoluzioni saranno sopra il lago, a 230 metri dalla riva, in uno spazio largo tre chilometri e alto 2, dal momento che le Frecce, per fare le evoluzioni, devono salire molto.

La Pan si esibirà dalle 15:45 alle 16:05, chiudendo le due ore di spettacolo. Prima, a regalare emozioni, ci sarà il programma curato da Viti, che è anche “direttore artistico” dello show che prevede velivoli storici, acrobatici, elicotteri, e ci sarà anche un’intercettazione di un motoscafo di contrabbandieri da parte della Finanza.

