ROMA – Le Frecce Tricolori raggiungono il sud per la tappa del 28 maggio del loro viaggio su tutti i capoluoghi di regione in un inedito Giro d’Italia.

Un messaggio di speranza e di unità lanciato dopo l’emergenza coronavirus, in modo da far sentire la vicinanza di tutti gli italiani.

Frecce Tricolori: il Giro d’Italia

Per questo motivo, le Frecce Tricolori in questi giorni stanno “salutando” i diversi comuni del sud Italia.

Il 28 maggio hanno sorvolato i cieli di Bari, Potenza, Catanzaro e Napoli.

Solo alcuni giorni fino alla tappa finale a Roma il prossimo 2 giugno, per celebrare la Festa della Repubblica.

Massimiliano Salvatore, chi è il solista “in bianco”

A guidare la formazione che passata sopra a Napoli è stato il capitano Massimiliano Salvatore.

Il solita in “bianco” è nato nel 1981 ed è originario di Casalbore, in provincia di Avellino.

Cresciuto in Irpinia, Salvatore entra in Aeronautica Militari nel 2001 con il Corso Accademico Borea V.

Nel 2014 entra a far parte delle Frecce Tricolore come ruolo di III Gregario sinistro e nome in codice Pony 7.

Poi nel 2015 diventa II Gregario Sinistro, diventando Pony 4.

Nel 2019 invece è stato promosso a solista al posto di Filippo Barbero, che invece è diventato supervisore all’addestramento.

Salvatore entra così come Freccia Bianca nella formazione, il solista di questo prossimo 2 giugno.

A questo ruolo di solista vengono affidate le figure particolari che mostrino la maneggevolezza dell’aereo.

Nel disegnare il tricolore in cielo, il solista deve entrare come una freccia bianca nel cuore della figura disegnata dai colleghi di reparto, o gregari.

Durante il passaggio del corpo dell’Aeronautica Militare per il Giro d’Italia, è stato Salvatore insieme ai colleghi a disegnare il Tricolore sul Golfo di Napoli il 28 maggio. (Fonti: FanPage, ANSA)