Frecce Tricolori a Pesaro, il programma dell’Air Show 2018

In occasione dell'edizione "Pesaro Air Show 2018" contemplante anche l'esibizione delle Frecce Tricolori, sia con riguardo alle prove generali di oggi pomeriggio, venerdì 15 giugno, alle ore 15 che dell'evento vero e proprio di domenica 17 pomeriggio, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pesaro, sulla base delle richieste e delle indicazioni fornite dall'organizzatore "Aereo Club" di Ancona, dal coordinamento apposito dell'Aeronautica Militare e dalla Direzione della manifestazione, ha emesso l'Ordinanza n° 28/2018 per una rigorosa disciplina delle attività in mare, come già a suo tempo avvenuto per "l'Air Show" 2016.

In particolare, nel tratto di mare antistante il litorale di Pesaro ed in quello comprendente il campo di volo, dal molo di levante del porto al Sottomonte Ardizio, solo in via temporanea per la durata della manifestazione e per la sua preparazione con posizionamento di mezzi nautici sottocosta, sono vietate la balneazione, la navigazione, la sosta di mezzi nautici, la pesca, le attività nautico-sportive ed ogni attività professionale marittima in genere.

I mezzi nautici impegnati per la manifestazione, anche quest’anno saranno in numero ingente, tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Croce Rossa, Protezione Civile comunale ed Associazioni di protezione civile con sub imbarcati che sorveglieranno e saranno pronti ad intervenire in caso d’emergenza e quindi utili per far rispettare la più rigida regolamentazione del vasto tratto di mare interessato.

La Capitaneria di Porto tiene ad evidenziare, come sia pure fondamentale la collaborazione di tutti gli operatori del settore balneare/turistico-ricettivo e di quello diportistico per il rispetto dei temporanei divieti. In particolare sarà importante il grande lavoro – come nel 2016 – fatto dagli addetti al salvataggio e dagli stabilimenti balneari nel fornire indicazioni ed avvisi anche segnaletici ai frequentatori ed ai bagnanti delle spiagge interessate.

Frecce Tricolori a Pesaro, ecco come cambia la viabilità

Per l’Air Show (spettacolo Frecce Tricolore) di domenica 17 giugno, le limitazioni alla sosta e alla circolazione inizieranno già dalle 8 del mattino da piazzale della Libertà, le vie Nazario Sauro, Colombo e la zona Moletto. Divieti di sosta dalle 8 in viale Trieste (tra piazzale D’Annunzio e via Leonardo Da Vinci), viale della Repubblica (tutta) e buona parte di viale Trento e traverse tra i viali Trento e Trieste, nel tratto tra via Marconi (compresa) e via Raffaello Sanzio.

Per evitare il problema della macchina è consigliato usare le navette, attive dai parcheggi di via Acquedotto, San Decenzio e Campus Scolastico e fermano in viale Marconi angolo viale Trieste, all’altezza hotel Mercure (ex Cruiser).

Limitazioni alla circolazione anche per venerdì 15 giugno, in occasione delle prove dell’Air Show dalle 16 alle 18.30. Dalle 14 sarà vietata sia la sosta che la circolazione in tutta la zona di piazzale della Libertà, sul lungomare Nazario Sauro, le vie Colombo e Zara (parte tra Moletto e piazzale della Libertà) ed anche in viale Trieste (tra via Zara a nord e via Vaccai a sud) e viale Repubblica, fino a viale Trento. Da oggi largo Aldo Moro è chiuso alla circolazione per l’allestimento del Festival della Cucina Italiana che inizierà il 14 e terminerà il 17 giugno. Domenica, sarà vietata la circolazione anche in via Don Minzoni, dalle 13 alle 21, eccetto i residenti della ZTL (via Dell’Arsenale e via Rossini) e di via Don Minzoni stessa, fatta esclusione per gli autobus che saranno autorizzati a passare. In largo Aldo Moro sarà garantito lo spazio per far passare pedoni e biciclette, in particolare il giorno 17 giugno per consentire il deflusso del pubblico dalla zona mare, al termine dell’Air Show.

Domenica 17 ci sarà anche il Mercato dell’antiquariato in piazzale Matteotti, quindi in mattinata dalle 6, ci sono divieti di sosta e chiusura parziale del piazzale, poi dalle 13 alle 21 chiusura di via Don Minzoni e di conseguenza chiusura di metà piazzale Matteotti con possibilità di andare da via Cialdini direttamente in via Gramsci.