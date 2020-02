ROMA – Il deragliamento del Frecciarossa giovedì 6 febbraio all’alba vicino Lodi, dove i due macchinisti hanno perso la vita, è stato causato da un difetto interno allo scambio.”Ieri sera è pervenuta una comunicazione da parte della procura, a seguito del rilevamento di un difetto interno all’attuatore (una componente dello scambio). Sono state fatte delle prove in campo e sembra che ci sia un’inversione dei cablaggi interna al dispositivo che si è andato a sostituire”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Marco D’Onofrio, durante l’audizione in commissione Lavori Pubblici del Senato.

“Questo – ha sottolineato D’Onofrio – giustifica il problema che hanno trovato i manutentori nelle verifiche prima del rilascio dell’apparato al regolatore della circolazione perché evidentemente qualcosa non funzionava a dovere”. Secondo il direttore dell’Ansf, si tratta di “una prima evidenza che introduce un problema che è stato riscontrato, ma non giustifica completamente tutto. Probabilmente nell’andare a rilasciare il deviatoio forse anche lì qualcosa non ha funzionato”. D’Onofrio ha spiegato anche che da ieri sera Rfi ha “ovviamente sospeso il montaggio di attuatori di questo tipo”.

“Ora ci accingiamo a fare una procedura di safety alert. Una volta noti gli estremi di questo componente o del lotto di fabbricazione, allerteremo tutte le National Safety Authority dell’Unione europea, in modo che in tutto il territorio dell’Unione si avrà notizia del difetto riscontrato sul componente”, ha ancora annunciato durante l’audizione in commissione Lavori Pubblici del Senato, il direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Marco D’Onofrio. (Fonte Ansa).