LODI – Lo scambio sui binari dove il treno Frecciarossa è deragliato il 6 febbraio nel tratto che attraversava Livraga, provocando la morte di 2 macchinisti e 3 feriti, non era nella giusta posizione. Per la Procura di Lodi, “qualcosa si era rotto”, altrimenti non sarebbero stati eseguiti lavori di manutenzione alle 4.30 del mattino.

Come riporta l’ANSA, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha spiegato che il Frecciarossa è “deragliato all’altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era”. Le autorità escludono quindi l’ipotesi di un attentato: “Escludo qualsiasi riferimento a un’attività volontaria, l’ipotesi di attentato è destituita di ogni fondamento”.

Poi il procuratore ha puntato il dito contro i lavori di manutenzione: “Sapete che ci sono state attività di manutenzione in quel tratto, stiamo cercando di capire quali attività sono state svolte e che tipo di nesso ci sia tra questa attività e il verificarsi del disastro. Questa è una delle ipotesi, le verifichiamo tutte”. Chiaro ha precisato che “lo scambio sembrerebbe avere una qualche connessione con il verificarsi del fatto”.(

Il procuratore Chiaro ha poi aggiunto: “I lavori di manutenzione vengono fatti perché qualcosa si è rotto, se no non c’è motivo per essere lì alle 4 e mezza del mattino. Se lo scambio fosse stato dritto per dritto, il treno non sarebbe deragliato, non è difficile da capire. Non era nella posizione che doveva garantire la libera percorrenza del treno”. Chiaro ha precisato che “era una parte dello scambio interessato dai lavori di manutenzione”. (Fonte ANSA)