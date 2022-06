La locomotiva di coda del Frecciarossa 9311 partito da Torino alle 8.50, sulla linea Torino-Napoli, è uscita fuori dai binari nei pressi della galleria Serenissima, a due passi dalla stazione Prenestina di Roma. I passeggeri a bordo non sono rimasti feriti.

Frecciarossa, locomotiva esce dai binari a due passi dalla stazione Prenestina di Roma

I circa 230 passeggeri a bordo del treno sono stati messi in sicurezza da vigili del fuoco e dalla Polfer intervenuti sul posto. I passeggeri hanno vissuto alcuni minuti in cui sono rimasti bloccati all’interno di un convoglio senza elettricità e aria condizionata nel buio di una galleria. “Siamo stati fortunati poteva finire davvero male” spiegano a Leggo. Un ragazzo napoletano spiega: “All’inizio c’è stato il caos, poi dopo un’oretta ci hanno detto che c’era un guasto e siamo stati messi in salvo da vigili del fuoco e polizia”.

I passeggeri hanno raggiunto la stazione Togliatti, la più vicina dal luogo dell’incidente. Qui, con ordine hanno atteso l’arrivo di un taxi o un autobus che li ha portati a Termini da dove poi hanno cercato di proseguire il viaggio.

Frecciarossa guasto, a bordo tanti stranieri

Tra loro ci sono anche tanti turisti stranieri che, dopo una vacanza nella Capitale, stavano raggiungendo Napoli. Una signora inglese ha raccontato di aver sentito uno scossone, “poi è andata via la corrente. Per un’ora non abbiamo saputo cosa fosse successo, solo che c’era un ritardo. Era molto caldo ed era visibile un pò di fumo. Poi ci hanno detto di uscire dal treno nella galleria e abbiamo camminato forse un chilometro lasciando le valigie sul treno. Ora siamo qui in cerca di un autobus o un taxi per Napoli ma sono senza valige. Quindi aspetto che qualcuno mi dica se posso tornare a prenderle”.

Il traffico sulla linea è rimasto completamente bloccato, con decine di convogli che sono stati instradati su linee alternative accumulando ritardi fino a 90 minuti. Secondo una prima ricostruzione dell’ispettore antincendio dei vigili del fuoco Pasquale Labate, “il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c’è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l’ingresso della galleria della Serenissima”. Sulla linea ferroviaria ancora bloccata ci sono diversi detriti provocati dall’urto del treno con la galleria.