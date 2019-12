Blitz dice

Finlandia governata d’ora in poi da 4 donne, premier Sanna Marin. Ottima cosa per ora possibile solo in Finlandia o su di lì. Ottima cosa ma non miracolosa. Purtroppo la notizia viene data con contorno di illusione che un governo di genere femminile guarirà il mondo. Illusione: sono donne, non fatine.