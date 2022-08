Fregene, aperitivo da 753 euro con coperto da 25 euro a testa: come stanno davvero le cose? La replica dello stabilimento

Fregene, l'aperitivo sulla spiaggia costa 753 euro: "Coperto da 25 euro a testa e molti sono rimasti in piedi" hanno raccontato i partecipanti a questa cena avvenuta nelle scorse ore in uno stabilimento della cittadina del litorale laziale che però non ci sta alle accuse ed ha replicato.

di redazione Blitz

Pubblicato il 22 Agosto 2022 - 13:49