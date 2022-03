Due donne sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Frescada di Preganziol, lungo il Terraglio, in provincia di Treviso. Le vittime viaggiavano a bordo di una Citroen C1 che è stata travolta da una Bmw con alla guida un rom 25enne di Treviso, a sua volta ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Sembra che la sua auto viaggiasse a velocità elevatissima.

Preganziol, incidente mortale sul Terraglio

Nell’impatto l’utilitaria – una Citroen C1 – su cui viaggiavano le due donne, Miriam Cappelletto, 51 anni, e Mara Visentin, 63 anni, si è spezzata in due tronconi, finendo nel fossato a bordo strada. Gli operatori del Suem non hanno potuto far nulla per le due, morte sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. Sul posto intervenute per i rilievi del caso le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Treviso, oltre ai vigili del fuoco. Grave anche il conducente della Bmw, R.L., ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le due vittime lasciano una due figli, l’altra tre.