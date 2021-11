Friuli in zona gialla da lunedì. Fedriga anticipa il Governo: green pass rafforzato. Ecco cosa cambia

Il Friuli Venezia Giulia, la regione che ha ospitato e ancora ospita le più accanite manifestazioni no vax, come facilmente prevedibile da lunedì entrerà in zona gialla. Da lunedì quindi in Friuli si tornerà ad indossare la mascherina anche all’aperto. E sempre da lunedì scatteranno le nuove limitazioni per i non vaccinati.

Le limitazioni per i non vaccinati

La decisione è stata presa dal presidente Massimiliano Fedriga e concordata con il governo. Il decreto che in tutta Italia entra in vigore il 6 dicembre verrà impiegato in anticipo “per evitare confusione e soprattutto per fermare la curva epidemiologica in salita”, come spiegano fonti della Regione. In queste ore si sta mettendo a punto il meccanismo per garantire i controlli. In giallo andrà anche la provincia di Bolzano.

Da lunedì quindi in Friuli soltanto chi ha il green pass “rafforzato” (quindi guariti o vaccinati) potrà svolgere le seguenti attività: andare al ristorante al chiuso, assistere a spettacoli a cinema o a teatro, andare allo stadio e nei palazzetti dello sport, partecipare alle feste e alle cerimonie pubbliche, andare in discoteca.

Cosa possono fare i non vaccinati

Chi invece ha il green pass “base” (tampone molecolare valido 72 ore e tampone antigenico valido 48 ore) potrà svolgere le seguenti attività: andare al lavoro, andare in palestra, prendere i mezzi pubblici locali, prendere treni regionali e a lunga percorrenza, alta velocità, aerei.