In Friuli Venezia Giulia i nuovi casi di Covid sono triplicati nelle ultime 24 ore. Su 22.660 test e tamponi sono state riscontrate 483 nuove positività, pari al 2,13%. Una cifra tripla rispetto ai 153 nuovi casi di ieri. Lo rende noto la Regione nel report quotidiano.

Nuovi casi di Covid triplicati in un giorno in Friuli Venezia Giulia

La Regione ha tenuto a precisare che sono in aumento i contagi collegati alle manifestazioni di protesta. “Il focolaio localizzato a seguito delle manifestazioni tenutesi nei giorni scorsi continua a crescere – afferma il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi – oggi i dati mostrano un incremento: siamo ad oltre 150 casi, altri 500 non ci danno una precisa identificazione”.

Report Gimbe: aumento positivi del 70% in una settimana

Da un report della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 27 ottobre al 3 novembre, è stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, pari a 187, e si è evidenziato un aumento dei nuovi casi pari al 70% rispetto alla settimana precedente. Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente pari al 6 e al 10%.