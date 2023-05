Frollino gli recide la gola: morto operaio 43enne a Roma

Un operaio, cittadino romeno di 43 anni, è morto questo pomeriggio a Roma mentre era intento in lavori di ristrutturazione in un appartamento in via Bartolomeo Gosio, nel quartiere Fleming. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è morto dopo che il frollino che stava utilizzando, forse per una manovra errata, gli ha reciso la gola. A nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita da parte dei colleghi presenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sull’episodio sono a lavoro gli agenti del commissariato di Ponte Milvio.