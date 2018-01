CASSINO (FROSINONE), – La mamma sapeva: già la sorella era stata oggetto delle molestie e degli abusi del padre. E adesso la donna aveva allertato la seconda figlia, quattordici anni, di “non rimanere in casa da sola con lui”. E’ quanto si legge nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Cassino (Frosinone) in riferimento al colloquio avuto dalla donna con la dirigente scolastica dell’istituto frequentato dalla quattordicenne costretta a subire violenze sessuali da parte del papà, un agente della polizia penitenziaria. Violenze che la ragazzina alla fine ha confidato in un tema in classe.

La ragazza, come riportato oggi da alcuni quotidiani, aveva rivelato di essere stata violentata dal padre in un tema di italiano con traccia “Scrivi una lettera a tua madre confessandole ciò che non hai il coraggio di dirle”. La madre aveva anche raccontato di un episodio simile accaduto alla sua seconda figlia, ora ventottenne, precisando “che in quell’occasione il marito le aveva promesso che non si sarebbero più verificati fatti analoghi”.

L’uomo, 54 anni, è indagato perché “con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, compiva atti sessuali con la sua figlia minore”. Il caso è emerso dopo il racconto della ragazza nel tema di italiano. La ragazzina aveva raccontato di essere stata vittima, in più occasioni, di violenze sessuali da parte del padre, scrivendo “sono stata stuprata da papà, la prima volta fu in un giorno in cui non mi sentivo molto bene e non sono andata a scuola”.