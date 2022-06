Erano a bordo del loro elicottero quando questo ha preso fuoco, ma hanno avuto la prontezza di lanciarsi dal mezzo in volo prima che questo si schiantasse a terra. E’ accaduto domenica 5 giugno a Casalvieri, in Valcomino, in provincia di Frosinone.

Protagonisti dell’accaduto, un uomo di 60 anni e la figlia di 38 anni. I due erano a bordo dell’elicottero quando questo, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco, precipitando nel giardino di una villetta in località Purgatorio a Casalvieri, al confine con Arpino.

Frosinone, elicottero prende fuoco e precipita: i due passeggeri si gettano nel vuoto e si salvano

Quando il padre, alla guida dell’elicottero, ha capito che il motore non tirava ha urlato alla figlia di gettarsi dal portellone. Quindi l’ha seguita.

I due nella caduta si sono procurati diverse ferite alle gambe e alle braccia, ma nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sono stati soccorsi dal 118 di Sora, immobilizzati e trasferiti in elicottero al Policlinico di Roma. I medici si sono riservati la prognosi.

Frosinone, elicottero prende fuoco e precipita: indagini sull’accaduto

“Abbiamo sentito uno scoppio e poi abbiamo visto le fiamme e sentito le grida di aiuto provenire dalla vegetazione – hanno raccontato alcuni abitanti della zona -. Un vero miracolo per quei due poveretti perché da un simile incidente difficilmente si esce vivi”.

I carabinieri della Compagnia di Sora dovranno ora accertare le cause che hanno portato l’elicottero a perdere quota ed a schiantarsi. Per fare luce sull’accaduto è stata recuperata la scatola nera.