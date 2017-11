FROSINONE – Vivo per miracolo dopo che le lame della motosega si sono fermate a un centimetro dalla vena giugulare esterna. Per un noto imprenditore di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, tutto si è fortunatamente risolto con numerosi punti di sutura, un’ampia cicatrice sul collo.

L’incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 22 novembre in un terreno dove l’uomo, titolare di una attività commerciale a Cassino, stava potando dei rami di ulivo. Un lavoro di routine che viene svolto dopo la raccolta delle olive. Improvvisamente il 57enne ha perso il controllo della motosega.

“Ho chiuso gli occhi e pensato che fosse finita. Quando si svolgono questi lavori bisogna avere il massimo della concentrazione. Un momento di distrazione può causare la morte”.