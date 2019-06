FROSINONE – Allarme nube nera a Frosinone in seguito ad un violento incendio che si è sviluppato poco dopo le 18 di domenica 23 giugno alla Mecoris, una azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti speciali ed industriali.

L’intera zona è avvolta da una fitta coltre di fumo nero e l’aria è diventata irrespirabile anche nel centro della città. Sul posto si sono messe al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Frosinone, i carabinieri Forestali e l’Arpa.

Il sindaco di Frosinone, scrive il Messaggero, ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale si invita la popolazione, in via precauzionale, a tenersi lontano dal sito per un raggio di almeno 2 chilometri fino al momento in cui le fiamme saranno domate da parte dei vigili del fuoco.

I cittadini sono inoltre invitati a tenere chiuse finestre e portoni esterni, e a disattivare gli impianti di condizionamento ed areazione elettrica, fino al momento in cui sarà dichiarata cessata l’allerta, con successivo provvedimento del sindaco.

“È necessario adottare tali accorgimenti in via precauzionale, in quanto ancora non abbiamo certezza della tipologia speciale dei rifiuti in combustione – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – Si chiede, quindi, la necessaria collaborazione informativa attraverso i canali della comunicazione, per tenere aggiornata la cittadinanza sulle eventuali necessità del caso”. (Fonti: Ansa, Il Messaggero)