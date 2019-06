FROSINONE – Incidente mortale nel frusinate. A perdere la vita è stato un 28enne, Alessandro Galassi, che dopo aver perso il controllo della sua Polo è finito contro un muro lungo la via Casilina in territorio di Ferentino. Inutile ogni soccorso. Il giovane è il figlio del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, Vincenzo Galassi. L’esatta dinamica dell’incidente è ora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Anagni. (fonte AGI)