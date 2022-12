Badante straniera offre sesso a 90enne e gli sfila la catenina d’oro. Cara gli è costata l’insperata avventura sessuale a un arzillo 90enne di Frosinone. Di sicuro una preziosa catenina d’oro con crocifisso che portava al collo da una vita. E sì che l’occasione si era presentata su un vassoio d’argento – per restare in tema – proprio al bar che frequenta.

Badante straniera offre sesso a 90enne e gli sfila la catenina d’oro

Qui aveva orecchiato la conversazione tra una donna straniera (i fatti accerteranno l’origine rom) e il barista: si è presentata come badante, stava chiedendo informazioni, cercava un impiego.

All’anziano avventore in effetti serviva proprio qualcuno che si occupasse delle faccende domestiche. Detto fatto, i due si avviano verso casa. Qui, alla sedicente badante/domestica bastano pochi cenni per far capire inequivocabilmente che poteva fare qualcosa di più che spicciare e mettere in ordine.

Al vecchietto non pare vero. Consumato il rapporto l’amara sorpresa. Durante l’amplesso quella gli ha sfilato la catenina d’oro. Seguono disperazione, rabbia e, a dispetto dell’inevitabile scorno, denuncia.

La donna, di origini rom, segnala il Messaggero, è stata identificata ed è finita sotto processo con decreto di citazione diretta a giudizio. Deve rispondere di furto con destrezza, la difende l’avvocato Graziella Sammarco del foro di Roma.